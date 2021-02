Die norwegische Flugsicherung Avinor Air Navigation Services wird für eine große Ölplattform in der Nordsee das Frequentis IP-Sprachkommunikationssystem liefern. Das neue System ermöglicht die sichere Steuerung und Koordination aller Hubschrauberflüge in der Region und unterstützt so die wichtige und rechtzeitige Bereitstellung kritischer Ressourcen. Die betreffende Ölbohrinsel ist ein riesiger Komplex von Plattformen und Strukturen, die einen Transportknotenpunkt für die umliegenden Ölfelder bilden. Frequentis hat sein Sprachkommunikationssystem VCS3020X (voice communication system, VCS) für sieben Arbeitsplätze für Off-Shore Lotsen in der Kontrollzentrale installiert. Zwei weitere On-Shore-Arbeitsplätze befinden sich ...

