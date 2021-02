Mit Lakestar SPAC I SE ±0,00% ist heute eine besondere Form der Unternehmensfinanzierung in den Handel gekommen. An der Börse stießen die Papiere des Unternehmens von Start-up-Investor Klaus Hommels auf rege Nachfrage: Der erste Preis lag bei 11,15 Euro nach einem Ausgabepreis von 10 Euro in privater Platzierung.Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein SPAC - eine Special Purpose Acquisition Company. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...