Die Futures der wichtigsten US-Indizes stiegen am Dienstag zusammen mit den meisten asiatischen Werten. Die Aktien aus Hongkong und Australien outperformten. Der marktbreite S&P 500 und die technologielastige Nasdaq haben im vorbörslichen Handel eine leichte Gegenbewegung eingeleitet. Am Montag belasteten an der Wall Street wachstumsstarke Aktien wie Apple, Microsoft und Tesla. Die Inflationssorgen und die steigenden US-Anleiherenditen führten dazu, dass Anleger die hohen Bewertungen in Frage stellten. ...

