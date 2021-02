Die aktuell längste Serie: Glencore mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.53%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Montag Kapsch TrafficCom mit 4,86% auf 15,10 (63% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,67%) vor Airbus Group mit 4,39% auf 95,80 (134% Vol.; 1W 2,27%) und Barrick Gold mit 3,79% auf 20,53 (126% Vol.; 1W -7,31%). Die Tagesverlierer: Varta AG mit -10,66% auf 117,30 (221% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -26,46%), SMA Solar mit -8,31% auf 54,10 (130% Vol.; 1W -10,65%), Leoni mit -7,67% auf 11,67 (100% Vol.; 1W -16,76%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7316,97 Mio.), Berkshire Hathaway (1966,2) und Pinterest (1642,66) ....

