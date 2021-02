Die Aktie von Infineon (IFX.DE) fällt am Dienstag um 1% und könnte zu einem stärkeren Rückgang ansetzen. Die Divergenz zwischen Kurs und RSI war am Ende des gestrigen Handelstages ein erstes Warnsignal. Ein Bruch unter das lokale Tief bei 35,22 Euro könnte eine solche Bewegung auslösen. Die Hürden für die Bären würden jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Die wichtigsten Unterstützungen sind in folgender Reihenfolge im Tageschart zu finden: EMA50, untere Grenze des Rechtecks (Ausmaß der größten ...

