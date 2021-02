Konkret vermarkte Alpiq im Jahr 2021 das spanische Wind- und Wasserkraftportfolio von RWE mit einer Gesamtleistung von 459 Megawatt auf dem lokalen Energiemarkt. Zusätzlich biete Alpiq Zugang zu den Systemdienstleistungsmärkten in Spanien an, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.Alpiq bietet den Angaben zufolge ...

