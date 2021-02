Hier eine neue Spielerei von unserem Robot BSNgine: Aufgeweckte (mehr als doppelt so agil wie gewohnt): Die Aktie der Österreichische Post schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 2,40 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei nur 1,13 Prozent lag. Die Agilität ist 120 Prozent über dem Schnitt.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 33,75 /33,90, -1,53%) Abwartende (weniger als halb so agil wie gewohnt): Die Aktie der Polytec Group schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um nur 0,51 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei 1,3 Prozent lag. Die Agilität ist bei 39 Prozent des Schnitts.Polytec Group ( Akt. Indikation: 8,84 /8,90, -0,34%) (Der Input ...

