Ort des Tages: Robert Bosch AG Headquarter. Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 394 500 Mitarbeitern. In Österreich beschäftigt die Bosch-Gruppe rund 3 200 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen konsolidierten Umsatz von 1,39 Milliarden Euro. Bosch ist seit 1899 in Österreich präsent. Alle vier Unternehmensbereiche sind in Österreich vertreten: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. An den Standorten Wien, Linz und Hallein betreibt Bosch internationale Entwicklungs-Kompetenzzentren der Mobiltätstechnik. In Wien werden zudem Entwicklungsprojekte im Bereich "Internet of Things" vorangetrieben. Dieser und weitere Orte des Tages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...