- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel gemischt. Der S&P 500 gewann 0,13%, der Dow Jones legte 0,05% zu, die Nasdaq fiel um 0,5% und der Russell 2000 fiel um 0,88% - Die Aktien in Asien fielen. Der Nikkei fiel um 1,6%, der S&P/ASX 200 fiel um 0,9% und der Kospi bewegte sich 2% tiefer. Die Indizes aus China fallen jeweils über 2% - Die DE30-Futures deuten auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin - Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ließ die Zinsen bei ihrer heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...