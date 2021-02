Tiefere Ausgaben und Einsparungen trieben die Margen in die Höhe. Den Aktionärinnen und Aktionären winkt eine deutliche Erhöhung der Dividende.Das operative Ergebnis steigerte Zehnder im Jubiläumsjahr (125 Jahre) gemessen am EBIT um einen Fünftel auf 50,5 Millionen Euro, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...