BSLN SW - Basiliea platziert Aktien mit fast 9%-Abschlag zum Dienstags-SchlussEFGN SW - EFG International AUM CHF158,8 Mrd gg CHF147,8 Mrd hj/hjSUN SW - Sulzer hält Dividende trotz geringeren Gewinns stabilSOLB BB - SOLVAY 4Q ADJ EBITDA €464M, Erw. €463.8M SCR FP - Scor 4Q Net Income Beats EstimatesSiegfried Gj Kern-Ebitda CHF149,4 Mio gg CHF140,7 Mio VjWIE AV - Wienerberger Gj Ebitda schlägt Erwartungen Bafin könnte Lebensversicherern Neugeschäft untersagenARL - Aareal Bank stellt nach Verlust wieder Millionengewinn in AussichtBDT - Bertrandt Q1 Ebit EU4,53 Mio gg EU14,3 Mio Vj CCAP - Corestate setzt bei Immo-Werten Rotstift an, rutscht ins MinusHAG - HENSOLDT SIEHT '21 UMSATZ €1,4-1,6 MRD NACH €1,21 MRD '20NWO - NEW WORK GJ EBITDA €92,3 MIOO2D - ...

