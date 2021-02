Powells Kommentare stützen die US-Indizes. Tech-Aktien underperformen aufgrund der steigenden Anleiherenditen. Die Futures der US-Indizes deuten am Mittwoch auf eine schwächere Eröffnung hin. Am Dienstag war die Sitzung an der Wall Street gemischt, wobei die meisten Intraday-Gewinne wieder ausgeglichen werden konnten. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spielte bei seiner gestrigen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats die Inflationssorgen herunter und signalisierte, dass die Notenbank weiterhin ...

