Der Kunststoffhersteller Borealis will in seinem Werk in Porvoo, Finnland, 17,6 Mio. Euro in eine thermische Abluftreinigung investieren. Die Maßnahme ersetzt die bisherige Fackelentsorgung und soll dazu beitragen, Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren. Die neue regenerative thermische Abluftreinigung (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO) wird für die Polyolefinanlagen in Porvoo, Finnland, installiert. Neben der Reduktion von CO2-Emissionen rechnet das Unternehmen damit, rund 60 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr einzusparen. Das Projekt läuft im Februar 2021 an und soll bis 2023 abgeschlossen ...

