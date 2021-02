"Covid-19 hat die Digitalisierung in der Kunststoffindustrie beschleunigt", sagt Gero Willmeroth, President East Asia and Oceania von Engel. "Smart Service und intelligente Assistenz sind in den letzten zwölf Monaten noch stärker in den Fokus gerückt." Diese Trends spiegeln sich im Messeexponat wider. Die vollelektrische und holmlose Engel E-Motion 80 TL Spritzgießmaschine ist mit zahlreichen digitalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...