ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui von 68 auf 170 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reisekonzern an den jüngst vorgestellten Fahrplan für die Lockdown-Lockerungen in Großbritannien an. Gemessen am Aktienkurs überschätzten Anleger aber die künftige Barmittelentwicklung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 01:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 01:31 / GMT



ISIN: DE000TUAG000

