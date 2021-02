Die deutschen Werkzeugmaschinenbauer erwarten nach zwei schlechten Jahren in Folge eine Trendwende. Auf der Jahrespressekonferenz des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) wies der Vorsitzende Dr. Heinz-Jürgen Prokop auf zahlreiche positive Faktoren hin: wirtschaftlicher Aufschwung in China, die USA sorgten wieder für Schub, in Europa werde wieder mehr investiert. Der Prognosepartner des Industrieverbands, Oxford Economics, stellte für 2021 einen kräftigen Auftragszuwachs von 35 % in Aussicht. Aber die Corona-Pandemie mache verlässliche Perspektiven unsicher, gab Prokop zu bedenken. ...

