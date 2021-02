Mit einem bereinigten operativen Jahresergebnis von 465 Millionen Euro übertraf das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen sein selbst gestecktes Ziel. Allerdings war das knapp ein Fünftel weniger als noch vor einem Jahr, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Köln mitteilte.Den angestrebten Umsatz in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...