Dabei gehe es beispielsweise um digitale Marktplätze, auf denen Unternehmen ihre Produkte direkt an die Verbraucher bringen können, teilte Deutschlands grösstes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mit. "Dafür brauchen sie einen effizienten, mobilen und digitalen Zahlungsverkehr sowie eine nahtlose Integration von Zahlungsströmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...