Näher beim Kunden, koordiniert er seine Tätigkeit von seinem Büro in Neu-Um (Bayern) aus. Martin Stocker verfügt über langjährige Branchenerfahrung in der Supermarktkälte sowie in der Gastro- und Bäckereitechnik.

Bei einem namhaften Komplettanbieter für Bäckerei- und Gastrotechnik aus der Schweiz verantwortete Stocker zuletzt als Technischer Leiter den Bereich Kältetechnik, wo er zukunftsweisende CO2-Kälteanlagen für die Fermentation und Teigmanipulation ausgelegt, projektiert und in Betrieb genommen hat. Zuvor war er von 1999 bis 2015 für einen bekannten mittelständischen Kälteanlagenbauer aus Oberschwaben ...

