EURUSD schwächelte am Mittwoch wenige Pips unter den Wochenhochs, gab nach und rutschte am frühen Nachmittag in die Verlustzone. Das Paar durchbrach eine Reihe an kurzfristigen Unterstützungen: untere Grenze des steigenden Trendkanals, mehrwöchige Kurszone bei 1,2140 und die beiden EMAs (mit 50 und 100 Perioden). Eine ähnlich starke Abwärtskorrektur konnte bereits von Freitag bis Montag beobachtet werden (siehe Chart). Durchbricht der Kurs die untere Grenze des Rechtecks, könnte der Trend umgekehrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...