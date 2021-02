Der heimische Aluminiumkonzern Amag Austria Metall AG hat 2020 einen Umsatz in Höhe von 904,2 Mio. Euro (2019 1.066 Mio. Euro) bekanntgegeben. Die Covid-19-Pandemie äusserte sich durch eine signifikant geringere Nachfrage, vor allem aus dem Transportbereich und dem Handel, erklärt das Unternehmen den Rückgang. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Geschäftsjahr 2020 bei 25,3 Mio. Euro, nach 61,1 Mio. Euro im Vorjahr. Mit 11,6 Mio. Euro konnte ein positives Ergebnis nach Ertragsteuern erzielt werden (2019: 38,6 Mio. Euro). CEO Gerald Mayer: "Das Jahr 2020 zeigte ganzbesonders wie wichtig ein solides Geschäftsmodell und eine stabile finanzielle Aufstellung sind. In einer herausfordernden Zeit ist viel gelungen, so haben wir die Strukturkosten kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...