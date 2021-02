Gut verlief der Handelstag auch für die heimische Börse, der ATX konnte um 1,0% befestigt schliessen, obwohl auch in Wien die Sorge um teilweise zu hohe Bewertungen umging. Kursgewinne verzeichneten die großen Bankentitel, die Erste Group erzielte ein sattes Plus von 2,9%, die Bawag konnte sich um 1,5% steigern und die Raiffeisen durfte sich über einen Zuwachs von 1,1% freuen. Auch die kleinere Addiko Bank schloss im Plus, das aber mit 0,5% etwas geringer ausfiel. Wienerberger präsentierte die Ergebnisse, der weltgrößte Ziegelhersteller hat im abgelaufenen Jahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen, unterm Strich blieb ein deutlich verringerter Gewinn von 89 Millionen Euro, das waren um fast zwei Drittel weniger als im ...

