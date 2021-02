Die aktuell längste Serie: Terex mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.99%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch GameStop mit 103,94% auf 91,71 (160% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 99,63%) vor Mologen mit 34,50% auf 0,05 (70% Vol.; 1W 31,43%) und Aareal Bank mit 16,80% auf 22,32 (405% Vol.; 1W 16,55%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -11,27% auf 0,13 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,50%), Ibiden Co.Ltd mit -7,65% auf 33,80 (0% Vol.; 1W -9,14%), Francotyp-Postalia mit -5,85% auf 3,06 (385% Vol.; 1W -8,38%)Die höchsten Tagesumsätze hatten GameStop (15244,36 Mio.), Snapchat (5659,34) und Palantir (4755,25). Umsatzausreisser nach oben ...

