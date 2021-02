Der heimische Aluminiumkonzern Amag hat 2020 einen Umsatz in Höhe von 904,2 Mio. Euro (2019 1.066 Mio. Euro) erwirtschaftet. Die Covid-19-Pandemie äusserte sich durch eine signifikant geringere Nachfrage, vor allem aus dem Transportbereich und dem Handel, erklärt das Unternehmen den Rückgang. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Geschäftsjahr 2020 bei 25,3 Mio. Euro, nach 61,1 Mio. Euro im Vorjahr. Mit 11,6 Mio. Euro konnte ein positives Ergebnis nach Ertragsteuern erzielt werden (2019: 38,6 Mio. Euro). Der Hauptversammlung soll eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Eine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 sei zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht, so das ...

