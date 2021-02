Fun Fact: Wussten Sie, dass wir uns nach dem chinesischen Kalender 2021 im Jahr des Metall-Büffels befinden? Könnte es ein passenderes Vorzeichen geben, nachdem sich aktuell so viele Metall-Rohstoffe in einem beispiellosen Bullenlauf befinden? Kürzlich empfahlen Analysten der Investmentbank Morgan Stanley, sich rund ums chinesische Neujahrsfest (am 12. Februar) nach Kupferaktien umzuschauen. Tatsächlich stieg in den Wochen seitdem der Kupfer-Rohstoffpreis schneller als noch zuvor. Ein Trend, von ...

