Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Eyemaxx Real Estate AG im Geschäftsjahr 2019/20 (per 31.10.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Verlust zwischen 26 und 28 Mio. Euro verbucht, plant 2020/21 aber die Rückkehr in die Gewinnzone. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum. Nach Analystenaussage habe das Nettoergebnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019/20 unter pandemiebedingten, wenngleich nicht cash-wirksamen Abwertungen im Entwicklungsportfolio gelitten. Zudem sei die ursprünglich für den 26. ...

