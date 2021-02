Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Linz Textil Holding -2,5% auf 234, davor 5 Tage ohne Veränderung , EVN +0,33% auf 18,2, davor 5 Tage im Minus (-3,72% Verlust von 18,84 auf 18,14), RBI-0,17% auf 17,48, davor 4 Tage im Plus (3,61% Zuwachs von 16,9 auf 17,51), OMV -0,1% auf 41,46, davor 4 Tage im Plus (9,27% Zuwachs von 37,98 auf 41,5), Marinomed Biotech +0,82% auf 123, davor 3 Tage im Minus (-12,86% Verlust von 140 auf 122).ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Erste Group (1 Platz gutgemacht, von 8 auf 7); dazu, voestalpine (-1, von 7 auf 8), Mayr-Melnhof (+1, von 10 auf 9), Wienerberger (-1, von 9 auf 10), Telekom Austria (+1, von 17 auf 16), DO&CO (-1, von 16 auf 17). Diese Vorfälle in den Umsatz Top 20: Erste Group liegt mit dem Umsatz von 69.225.408 ytd ...

