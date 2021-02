Erste Group Bank - Nettogewinn von EUR 783,1 Mio in 2020; schlägt Dividende von EUR 0,5 pro Aktie vorEVN - Positiver Geschäftsverlauf führt zu Verbesserung in Umsatz, EBIT und KonzernergebnisSuez weist Veolias Offerte von 18 EUR je Aktie zurück BASF hält Dividende trotz Milliardenverlust stabil - bestätigt vorläufige Q4-Zahlen CompuGroup Medical beschließt Aktienrückkaufprogramm für bis zu 500.000 eigene Aktien Deutsche Telekom im 4. Quartal besser als erwartet Zwischenbericht von BaFin-Sonderprüfung: Grenke sieht sich teilweise entlastet Krones - "Wir gehen mit einem Grundoptimismus in das Jahr 2021" (Gespräch BöZ) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument ...

