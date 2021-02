Fabasoft legt bei den Kennzahlen weiter zu: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 verzeichnete der Fabasoft-Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von 42,07 Mio. Euro (36,18 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBITDA liegt bei 15,98 Mio. Euro (vs.11,1 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und das EBIT bei 11,77 Mio. Euro (vs. 7,36 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Diese Zahlen würden einen Anstieg bei den Recurring Umsätzen aus Software und Dienstleistungen, ein sehr starkes Projektgeschäft und hohe Lizenzerlöse aus Einmallizenzen reflektieren, so das Unternehmen. Bei potenziellen Neukunden sei ein "starkes Interesse an Digitalisierungsthemen aber auch eine deutliche Zurückhaltung und Vorsicht vor allem bei hochvolumigen ...

