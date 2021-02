Steigende Renditen am US-Anleihemarkt dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt zu schaffen machen. Der Dax -0,69% dürfte in Richtung 13.700 Punkte absacken. In den USA schloss die Börse bereits sehr schwach und am Morgen folgten die asiatischen Börsen mit kräftigten Verlusten. Knapp eine halbe Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax einen Abschlag ...

