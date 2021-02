Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will trotz eines Milliardenverlusts im Gesamtjahr 2020 genauso viel Geld an die Aktionäre ausschütten wie ein Jahr zuvor. Die Dividende soll wie im Vorjahr 3,30 Euro je Aktie betragen, teilte der Dax-Konzern -0,22% am Freitag mit. Trotzdem notieren die Papiere am Freitag deutlich schwächer. Grund dafür ist unter anderem der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...