Gold gerät zunehmend in Bedrängnis. Zuletzt ging es noch einmal deutlich nach unten. Mittlerweile steht die "heiße Zone" zur Disposition. Gold gerät zunehmend in Bedrängnis. Zuletzt ging es noch einmal deutlich nach unten. Mittlerweile steht die "heiße Zone" zur Disposition. Rückblick. Unseren Kommentar vom 25.02. schlossen wir mit "[…]Die Lage bleibt ambivalent und das spiegelt sich auch in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...