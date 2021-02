Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -0,5% auf 30,1, davor 6 Tage im Plus (3,24% Zuwachs von 29,3 auf 30,25), ATX -1,96% auf 3011,57, davor 5 Tage im Plus (3,17% Zuwachs von 2977,58 auf 3071,92), ATX Prime -1,92% auf 1528,32, davor 5 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 1512,06 auf 1558,27), ATX TR -1,96% auf 5920,64, davor 5 Tage im Plus (3,17% Zuwachs von 5853,82 auf 6039,29), Bawag -0,14% auf 43,04, davor 5 Tage im Plus (4,01% Zuwachs von 41,44 auf 43,1), Erste Group -3,3% auf 27,29, davor 3 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 26,34 auf 28,22), Telekom Austria -1,41% auf 6,29, davor 3 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 6,3 auf 6,38), RHI Magnesita -2,16% auf 45,4, davor 3 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 44,75 auf 46,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Verbund 63,2 ...

