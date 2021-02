The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2021





ISIN Name

AU000000THC4 THC GLOBAL GROUP LTD.

BMG2202Z1077 CITIC DAMENG HLDGS HD-,05

CA0252881010 AMERIC.CREEK RESOURC.LTD

CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD

DE000A2YN801 4BASEBIO AG NA O,N,

IE00BFMKQC67 XTR.-DL C.BD 1CDLA

JP3046450007 MCUBS MIDCITY INVEST.CORP

US22228P3029 COUNTERPATH CORP. DL-,001

US40414LAK52 HEALTHPEAK PPTYS 14/24

US8673288747 SUNESIS PHARMAC. DL-,0001

