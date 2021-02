Diese Woche ist der DAX nochmal knapp davongekommen - am Freitag hätte es auch durchaus kräftig weiter heruntergehen können. Und der EZB sei Dank fingen sich die Kurse im Laufe des Tages und drehten nach oben. So ist nächste Woche eine Erholung durchaus denkbar. Insbesondere die immer wieder in dieser Woche erfolgten Erholungsversuche mit mehreren Ausbruchsversuchen über die 14.000er Marke zeigten die bei sinkenden Kursen bestehende Kaufbereitschaft der Anleger. Alles scheint auf die Frage zuzulaufen, wann und wie schnell in welchem Land welche Pandemiemassnahmen aufgehoben werden können. Und ...

