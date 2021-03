- Die Aktien in Asien steigen. Der Nikkei gewann 2,5%, der S&P/ASX 200 legte um 1,7% zu und die Indizes aus China notierten höher. Die Börsen in Südkorea waren wegen eines Feiertags geschlossen - Die DE30-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin - Die US-Futures gewinnen an Wert - Biden forderte den Senat auf, schnell an dem 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturprogramm zu arbeiten. Das Gesetz wurde letzte Woche im Repräsentantenhaus verabschiedet und wartet nun auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...