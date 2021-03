Seit Jahrzehnten leben wir mit Kunststoff-Verpackungen, die sich in all unsere Produktbereiche ausgebreitet haben. Sie sind flexibel einsetzbar, bieten gute Barrieren, sind leicht und strapazierfähig sowie gut zu kombinieren. Doch inzwischen können auch moderne Lösungen für faserbasierte Verpackungen viele dieser Funktionen erfüllen - und bilden so eine echte Alternative. Hier geht es zum kompletten Fachartikel auf unserem Schwesterportal Neue Verpackung.https://www.neue-verpackung.de/66545/faserbasierte-verpackungen-als-kunststoff-alternative/ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...