Sogenannte mikrobielle Biotenside könnten bald stärker in Wasch- und Spülmitteln und Kosmetika zum Einsatz kommen, werden aber auch für Lebensmittel immer interessanter. Ein Forschungsprojekt will nun die industrielle Anwendung vorantreiben. Tenside gehören wohl zu den wichtigsten Chemikalien. Sie sorgen unter anderem dafür, dass unsere Kleidung beim Waschen wieder sauber wird. Aber auch in Shampoos, Spülmitteln und sogar Kosmetika und Lebensmitteln begegnen wir ihnen. Manche werden auch bei Bodensanierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...