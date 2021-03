Die Aktie der Deutschen Post (DPW.DE) ist am Montag mit einem Anstieg von 2,70% der stärkste DE30-Titel. Seit September 2020 bewegt sich der Kurs in einem steigenden Trendkanal nach oben, doch in der zweiten Februarhälfte nahm der Verkaufsdruck unter dem Allzeithoch, welches Anfang des Jahres bei 43,83 Euro ausgebildet wurde, zu. Ein Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie könnte der Befreiungsschlag sein, auf den viele Anleger nach der nachlassenden Aufwärtsdynamik gewartet haben. Der ...

