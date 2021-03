++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 testet Widerstand am 61,8% Retracement ++ S&P hebt den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der Deutschen Bank an ++ Die europäischen Märkte werden am Montag nach einer soliden Sitzung in Asien höher gehandelt. Fast alle Blue-Chip-Indizes Europas steigen heute über 1%. Die Indizes aus Großbritannien, den Niederlanden und Italien sind die Top-Performer, da sie jeweils um 1,5% zulegen. Der deutsche Leitindex gewinnt 1,1% an Wert. Für heute sind keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant. Der ISM-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...