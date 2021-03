Das große Ziel Projekts Quasar ist ein Quantenprozessor Made in Germany auf der Basis von Halbleiter-Qubits - nicht von supraleitenden Qubits. Dafür soll das Quasar-Projekt die Grundlagen liefern: für einen Demonstrator mit 25 gekoppelten Halbleiter-Qubits. Er soll mit in Deutschland verfügbarer Technologie realisiert werden. Das Projekt wird mit über 7,5 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Noch ist offen, welcher technologische Ansatz sich auf dem Weg zum Quantenrechner durchsetzen wird. Supraleitende Qubits sind derzeit am weitesten entwickelt; bislang ...

