Um 11:35 liegt der ATX TR mit +1.86 Prozent im Plus bei 6031 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +6.99% auf 68.9 Euro, dahinter FACC mit +4.07% auf 8.69 Euro und Rosenbauer mit +3.78% auf 45.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13945 (+1.15%, Ultimo 2020: 13719). Heute nach Marktschluss wird die entscheidende ATX-Beobachtungsliste kommen. Und sie wird Indexaufstiege für EVN (in den ATX und in den ATX TR) sowie voestalpine (in den ATX five) zeigen. Was wir ebenfalls bereits haben, sind die Heftrücken nach 50 Ausgaben Börse Social Magazine, wenngleich die Ausgabe 50 erst in 14 Tagen gedruckt wird. Der ATX TR legte im Februar um 4,29 Prozent zu, die beste Aktie war SBO. (Der Input von Christian Drastil für den ...

