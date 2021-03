Die langjährige Entwicklung von Wasserstoffautos macht sich bezahlt: Toyota agiert fortan auch als Systemlieferant von Brennstoffzellen. Noch in diesem Frühjahr sollen die ersten Module auf den japanischen Markt kommen. Toyota bereitet den Vertrieb von Brennstoffzellenmodulen in Japan vor. Voraussichtlich ab diesem Frühjahr sollen kompakte Systemmodule an Unternehmen verkauft werden. Diese können für unterschiedliche Anwendungsfälle wie Lkw, Busse, Züge und Schiffe sowie stationäre Generatoren verwendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...