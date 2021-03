Starwood legt nach und erhöht das Angebot für CA Immo von 34,44 Euro je Aktie auf nunmehr 36,0 Euro. Für den CA Immo-Investor Petrus Advisers, der ca. 3,5 Prozent hält, ist das nach wie vor zu wenig. "Wir sind nicht an Starwoods Versuch interessiert, die Kontrolle an CA Immo zu festigen ohne eine Prämie zu zahlen und empfehlen daher den Aktionären, das erhöhte Angebot in Höhe von 36,00 Euro nicht anzunehmen", heißt es. Petrus sieht den fairen Wert je CA Immo-Aktie bei 45,0 bis 52,0 Euro.Und es gibt noch mehr News zu CA Immo: Das Unternehmen hat den Verkauf der slowakischen Bürogebäude BBC 1 und 1 Plus an Wood & Company abgeschlossen. In den vergangenen drei Jahren hat CA Immo den Exit aus Slowenien, Bulgarien, Russland, der ...

