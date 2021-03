31x Februar hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei +2,15 Prozent. Mit dem 4"29 Prozent-Plus im Februar 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf 2,22 Prozent erhöht. Der Februa rangiert damit auf Nr. 2 der 12 Monate.. In der Februar-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt Wienerberger vorne, dies mit durchschnittlich +4,58% in 40 Jahren, so lange fliessen unsere Daten bisher ein.. Irre knapp ist es dahinter: Die Bawag nun bei +4,56%, die SBO bei 4,55 Prozent und die Addiko Bank bei +4,54 Prozent. Die beiden Bankaktien haben riesen Sprünge nach oben gemacht. Bisher gab es an einem 1. März 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ...

