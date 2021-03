Ein Evergreen unter den Aktien ist für mich Johnson & Johnson. Über Dekaden befindet sich die Aktie in einem stabilen, relativ geringfügig schwankenden Trend. Das Unternehmen ist breit aufgestellt, und kann aktuell als erstes Unternehmen weltweit einen Covid19-Impfstoff präsentieren, der lediglich einmal verimpft werden muss. Die Notfallzulassung hierfür kommt in diesen Tagen für die USA. Mit welchem Produkt ich diesen Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

