Die PET-Recycler in Deutschland verzeichneten im Februar eine höhere Nachfrage nach klaren Flakes. Weil Neuware erneut teurer wurde und knapp ist, zog das Interesse an Rezyklat aus fast allen Abnahmebereichen an. Die Preise für klare Flakes legten im Monatsverlauf wie erwartet zu, für bunte Flakes waren indes keine oder nur geringfügige Aufschläge möglich. Auch im Monat März werde sich dieser Trend ...

