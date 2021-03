Die Aktien von Takkt haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug den fünften Tage in Folge fortgesetzt. Fahrt aufgenommen hatte jüngste Rally am vergangenen Mittwoch, als der Büromöbelversender angekündigt hatte, die 2020 wegen der Corona-Unsicherheiten ausgefallene Dividende nachzuholen. Zudem äußerten sich zuletzt einige Analysten positiv zum SDAX-Konzern. Am Montag äußerte sich nun die Landesbank ...

