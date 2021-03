++ Europäische Märkte dürften schwächer in den Handel starten ++ Verbraucherpreisindex der Eurozone soll sich auf 1% im Jahresvergleich beschleunigen ++ Kanadisches BIP-Wachstum von 7,2% im Quartalsvergleich (annualisiert) in Q4 zu erwarten ++ Die europäischen Futures-Märkte deuten nach dem schwachen Handel in Asien auf eine schwache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hin. Der Wirtschaftskalender für den Tag ist leicht. Die Veröffentlichung des vorläufigen VPI aus der Eurozone ist das Schlüsselereignis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...