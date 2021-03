Baron William Henry Marie de Gelsey, seit 2007 Mitglied des Warimpex Aufsichtsrats, ist am 26. Februar im 100. Lebensjahr verstorben, wie der Immo-Entwickler mitteilt. "William de Gelsey war ein herausragender Ökonom und Bankier, dessen Leben durch seine Leistung, seinen Glauben und sein gemeinnütziges Engagement geprägt war. Er wird uns sehr fehlen und uns nicht zuletzt dank seiner inspirierenden Lebenseinstellung stets in Erinnerung bleiben. Unsere Anteilnahme gilt der Familie des Verstorbenen", so Warimpex Aufsichtsratsvorsitzender Günter Korp stellvertretend für seine Kollegen. Warimpex CEO Franz Jurkowitsch ergänzt: "Mit William de Gelsey haben wir nicht nur einen erfahrenen Experten, sondern auch einen guten Freund und wertvollen Gesprächspartner verloren." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...